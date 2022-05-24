Erdoğan’a destek yüzde 34’te kaldı

Yöneylem Sosyal Araştırmalar Merkezi, mayıs ayında yaptığı araştırmanın sonuçlarından bazı bölümleri açıkladı.

Araştırma kapsamında, yurttaşlara “Önümüzdeki pazar Cumhurbaşkanlığı seçimleri yapılacak olsa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a mı muhalefet adayına mı oy verirsiniz” sorusu yöneltildi. Soruda “Erdoğan” ve “Muhalefet Adayı” cevapları yer aldı. Ankete katılanların yüzde 34’ü Erdoğan’a oy vereceğini söylerken yüzde 51.8’i muhalefet adayını tercih edeceğini belirtti. Kararsızların oranı yüzde 6.8, “Oy kullanmam” diyenlerin oranı yüzde 7.4 olarak ölçüldü. Haber Merkezi

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