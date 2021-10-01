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2 EKİM 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

Erdoğan'dan yeni anayasa açıklaması

01 Ekim 2021, Cuma 15:38
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 27. Dönem 5. Yasama Yılı'nın açılış programında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Meclisimizin, mümkün olursa tamamının uzlaşmasıyla hazırlanacak bir yeni anayasa, milletimize vereceğimiz en güzel 2023 hediyesi olacaktır." dedi.

Erdoğan, "Tıpkı geçtiğimiz bir asır gibi, önümüzdeki asrın şekillenmesinde de Millet Meclisimizin eşsiz bir rolü olacağına tüm kalbimle inanıyorum." ifadesini kullandı.

"Hiç birimiz için başka Türkiye, vatan, devlet, gelecek yok." diyen Erdoğan, "Aklımızdan asla çıkarmamalıyız ki bölünerek büyüyemeyiz, parçalanarak güçlenemeyiz." şeklinde konuştu.

AA

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  • Ali TAM

    2.10.2021 01:36:43

    (...mümkün olursa tamamının uzlaşmasıyla hazırlanacak bir yeni anayasa...) Bu VAADI daha önce de ayni sahistan duyduk. 1000 yamali DARBE ANAYASASI hâlâ BURDA niye 2023 de diyor? Gecen secim vaadi de FOS CIKTI. Bu VAAD de FOS CIKACAKTIR cünkü müstakbel cevabi "mümkün olursa" demistik maalesef mümkün olamadi BAHANESI CÜMLEDEN ANLASILAN bir VAADdir haddizatinda FOSTUR, BOSTUR, HIC HÜKMÜNDEDIR! Kemalist bir Siyasal Islamcilik icin DARBE ANAYASASI rahat uyunabilecek bir yataktir.

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