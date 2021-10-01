Erdoğan'dan yeni anayasa açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 27. Dönem 5. Yasama Yılı'nın açılış programında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Meclisimizin, mümkün olursa tamamının uzlaşmasıyla hazırlanacak bir yeni anayasa, milletimize vereceğimiz en güzel 2023 hediyesi olacaktır." dedi. Erdoğan, "Tıpkı geçtiğimiz bir asır gibi, önümüzdeki asrın şekillenmesinde de Millet Meclisimizin eşsiz bir rolü olacağına tüm kalbimle inanıyorum." ifadesini kullandı. "Hiç birimiz için başka Türkiye, vatan, devlet, gelecek yok." diyen Erdoğan, "Aklımızdan asla çıkarmamalıyız ki bölünerek büyüyemeyiz, parçalanarak güçlenemeyiz." şeklinde konuştu. AA

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