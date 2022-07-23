"Erdoğan hayal kırıklığı oldu"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Samsun 19 Mayıs ilçesinde dinlediği esnaf; “Üç dönem AK Parti’ye o vermiş biri olarak konuşuyorum, üçüncü döneminden çok pişmanım. Tayyip Erdoğan bizim için bir hayal kırıklığı oldu. Siyasetçilere güvenimiz sarsıldı. Gelinen nokta bu” dedi.

Akşener, Samsun’un 19 Mayıs ilçesinde esnafı ziyaret etti, yurttaşlarla sohbet etti. Akşener’in “İşler nasıl” diye sorduğu bir kasap, “Devletin işleri gibi… Çok çalışıyoruz, hep cari açık veriyoruz” cevabını verdi.

HAYAL KIRIKLIĞI

Akşener’in ziyaret ettiği bir esnaf ise şu sözlerle dert yandı: “Çok ciddi bir fiyat artışı var, bir senede 3-4 katı, 5 katı fiyat artışı var. Bunun zorluklarını yaşıyoruz. Yaşadığımız durum belli. Türkiye’de 10 yıldır ciddi manada bir tahrifat yapıldığını görüyoruz. Yıktıkları anayasal düzeni tekrardan inşa etmenizi bekliyoruz. Hukuk istiyoruz, adalet bekliyoruz, adil bir ülke bekliyoruz. Bunlar olursa ekonominin düzeleceğine inanıyorum. Liyakatli atamalar bekliyoruz, gözlerinden ışık saçan bakanlar değil de ayakları yere basan bakanlar istiyoruz. Masal dinlemek istemiyoruz, vatandaş olarak artık biz, çok dinledik. Üç dönem AKP’ye o vermiş biri olarak konuşuyorum, üçüncü döneminden çok pişmanım. Tayyip Erdoğan bizim için bir hayal kırıklığı oldu. Ben üç dönem oy verdim, AKP’ye. Gelinen nokta bu. Böyle hayal etmemiştik, tabi oy verirken.”