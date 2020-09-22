Erdoğan, Merkel ve Michel görüşmesi başladı

Video konferans yöntemiyle yapılan Türkiye-Avrupa Birliği Zirvesi başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile video konferans yöntemi ile görüşüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Dönem Başkanı Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Konsey Başkanı Charles Michel ile üçlü toplantı yapıyor. Video konferans yöntemiyle yapılan Türkiye-Avrupa Birliği Zirvesi bugün saat 14.00'te başladı. Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da hazır bulunuyor.

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