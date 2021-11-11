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12 KASIM 2021 CUMA - YIL: 52

Erdoğan SP lideriyle görüştü

11 Kasım 2021, Perşembe 12:00
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu ile uzun bir görüşme gerçekleştirdi.

Karamollaoğlu’nun görüşmede cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden ekonomiye kadar birçok noktada eleştirilerini dile getirdiği, Erdoğan’ın ise bazılarını dinlediği bazılarına ise karşı cevaplar verdiği kaydedildi.

BBC Türkçe’nin haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir süredir siyasî partilere ziyaretlerini sürdüren Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu’nu Beştepe’de kabul etti ve 2 saat 15 dakika görüştü. Görüşmenin başlangıcında Erdoğan ile Karamollaoğlu selamlaşıp birlikte fotoğraf verdi. Daha sonra Erdoğan’ın, Karamollaoğlu’nu yanındaki sandalye yerine, karşısındaki geniş bir kanepeye yönlendirmesi sosyal medyada eleştiri konusu yapılarak gündem oldu. Edinilen bilgiye göre bu tutum Saadet Partisi’nde de şaşkınlığa sebep oldu.

Haber Merkezi

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