Erdoğan: Tehciri konuşmaya değmez

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya’ya gerçekleştireceği ziyaret öncesi düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Erdoğan, “Siyonist lobinin baskısıyla yeni Amerikan yönetiminin Gazze’yle ilgili gündeme getirdiği önerilerin bizim açımızdan dikkate ve konuşulmaya değer hiçbir yanı yoktur. Bunlar tamamen abesle iştigaldir. Havanda su dövme çabalarıdır. Gazzelileri binlerce yıllık ezelî ve ebedî vatanlarından çıkarmaya kimsenin gücü yetmez. Gazze’si, Batı Şeria’sı, Doğu Kudüsü’yle Filistin, Filistinlilerindir” dedi. AA

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