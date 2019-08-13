Erken seçim gündemimizde yok

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye’de kriz olduğunu ve erken seçimin de bu sebeple gündemlerinde olmadığını söyledi.

“Çiftçi, işçi ve memurun perişan hâlde olduğunu” söyleyen CHP lideri, “Hiç değilse suya elektriğe doğal gaza yapılan zam kadar işçiye zam yapın” önerisinde bulundu. “Saraya halisinin keyfi yerinde. Her karanın faturası garibana çıkıyor” ifadesini kullandı. Kılıçdaroğlu özetle şunları kaydetti: “Halk erken seçimden bıktı. Erken seçim bizim gündemimizde yok. Ekonomik sıkıntıların alabildiğine arttığı, işsizliğin felâket boyutlara yükseldiği bir dönemde seçimi dillendirmek de doğru değil. Bize göre ekonomi yönetiminin değişmesi lazım. Damadın bu işi beceremediği belli. Türkiye yönetimi hanedan yönetimine döndü. Hanedan yönetimi uygulamalarıyla dünyaya alay konusu oluyor. Alınan ekonomik kararların ne kadar yanlış olduğunu görüyoruz. Her karardan sonra ‘Başanlı adımlar atıldığını ekonominin düzeleceğini” söylüyorlar.”

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