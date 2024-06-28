Erken seçime 2.5 yıl var

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, erken seçim için 360 oy gerektiğini belirterek, “Şartlar böyle giderse önümüzdeki yıl bugünlerde erken seçim talebini dillendiririz. Tam iki seçim ortasında 2.5. yılda kendisine kaçamayacağı bir teklif sunarız.” ifadelerini kullandı.

Özel, ‘’normalleşme’’ sürecinin devam edeceğini belirterek “Normalleşme, bizim birinci parti olmanın sorumluluğuyla ortaya koyduğumuz özgüvenli ve inandığımız bir süreç. Normalleşmenin özeti şudur. Anayasaya tam uyum, kanunlara tam uyum, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını tam uyum. Bunları talep etmek benim görevim. Bunu yapmıyorlarsa, kendileri normalleşmiyorsa bırakın onlar anormal kalsın. Vatandaş da normalle anormal arasında günü gelince tercihini yapar” dedi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gazeteci İsmail Küçükkaya’nın Halk TV’de yayınlanan ‘Yeni Bir Sabah’ programına konuk oldu.

Erken seçim açıklaması

Özel şöyle dedi: “Erken seçim için 360 rey gerekiyor. AKP’nin evet diyemediği bir erken seçim yapılamıyor. O yüzden de teknik olarak mümkün değil. Ben hep söylüyorum; erken seçimi millet isterse kaçınılmaz olur diyorum. Tarih olarak da şunu söylüyorum. 5 yıl var iki seçim arasında bunun ortası çok kritik bir yer 2.5 yıl. Erdoğan kendine güveniyorsa bir kere daha gelir yarışırız. Yok güvenmiyorsa geriye giden her gün onun seçimden kaçtığı gündür.”