Esnaf borç çıkmazında

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, 20 ilde bin esnaf ile yapılan anket sonuçlarını paylaştı.

Yapılan ankette, iktidarın pandemi sürecinde verdiği desteğin yetersiz olduğu sonucu çıktı. Anket sonuçlarına göre; esnafın yüzde 86’sı bu süreçte kira, fatura, vergi borçlarını ödeyemediğini belirtti. Esnaf, hükümetin açıklamış olduğu üç aylık bin TL’lik gelir desteği ile 500 ile 750 TL arasında değişen kira desteğini ve son olarak yeme içme sektörü için açıklanan 2 bin TL ile 40 bin TL destek paketini yeterli bulmadı. Esnafın yüzde 14’ü ise bu süreçte zorunlu ödemelerini karşılayabilirken, ödemelerini geçmiş birikimlerini kullanarak veya sahip olduğu diğer mal varlıklarını satarak karşıladığını aktardı.

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