Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Ramazan sebebiyle yasakların yeniden başlarken iş yerleri kapatılan esnafa destek verilmediğini belirtti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Enginyurt, “Lebalep kongreler yaptınız, milleti koronayla tanıştırdınız, döndünüz esnafı suçlu çıkardınız. Madem kapattınız, öyleyse destek nerede? Kira destekleri, vergi SGK borçlarının ertelenmesi, kredilerin ertelenmesi gerekmez mi? Esnaf perişan. Yaptıklarınızın hesabını bu esnaf sandıkta size soracak. Millet perişan, okullarda gencecik çocuklar perişan. Hiç olmazsa şu aşılamayı doğru düzgün yapın. Aşı alacak paranız yoksa yeniden millete çağrı yapalım, millet kendi parasıyla kendi aşısını alsın. Hiç olmazsa kendi aşısını yaparak kendisini kurtarsın bu millet” dedi.

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