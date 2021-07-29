Eve yemek götüremediği için ağlayan babalar var

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Van’ın İpekyolu ilçesindeki esnaf ziyaretinde gündem, yine geçim sıkıntısıydı.

Bir esnaf, “Öyle bir duruma geldik ki kiraları ödeyemiyoruz. Her geçen günümüzü arıyoruz” diyerek sitem ederken, bir diğer esnaf da “Pandemi sadece bir nevi bahane oldu aslında. Pandeminin haricinde zaten geçinemiyordu (esnaf), o da tam belini büktü” dedi. Meral Akşener, esnaf ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada; “Ben bugün inanılmaz bir genç işsizliği gördüm Van’da. Esnafın çok büyük bir problemi var. Akşam eve yemek götüremediği için ağlayan babalar gördüm” diye konuştu. Seçmene seslenen Akşener, “Esnafta müşteri velinimettir. Seçmen de velinimet olmalıdır. Uzun bir zamandır seçmen velinimet olmaktan çıktı. Şuculuk, buculuk üçerinden ‘oy verin’ haline gelindi. Halbuki şuculuğun, buculuğun kimseye bir faydası yok. Bizi yarıştırın. Seçmene sesleniyorum; siyasileri yarıştırın, rekabet ettirin, hizmet ve proje üzerinden yarıştırın” dedi.

Ankara - Anka