Fakirin kemerinde sıkacak deliği kalmadı

Gelecek/Saadet Grup Başkanvekili Bülent Kaya, “TÜRK-İŞ’in Haziran 2024 raporuna göre açlık sınırı 18 bin 978 lira. Yani bu ülkede 18 bin 978 lira alan herkesin açlığa mahkum olduğunu ifade ediyor. Yoksulluk sınırı 61 bin 820 lira. Bir bekar çalışanın yaşama maliyeti ise aylık 24 bin 614 lira. Bu rakamların olduğu bir Türkiye’de vatandaşlarımızı 17 bin TL asgari ücrete, 12 bin 500 emekli maaşına ve bin lira 2 bin lira, 3 bin lira, 5 bin lira sosyal yardım ücretlerine mahkum etmek en hafif ifade ile vicdansızlıktır, merhametsizliktir” dedi.

Grup toplantısında konuşan Bülent Kaya, açlık sınırının 19 bin, yoksulluk sınırının 62 bin lira olduğu bir ülkede vatandaşların büyük bir geçim sıkıntısı içinde olduğunu söyledi. Kaya “Siz bu millete çektirdiğiniz faturaları yandaş müttehitlerinize çektirmediğiniz sürece, bu milletin, asgari ücretlinin, emeklinin, fakirin artık kemerinde sıkacak tek bir delik bile kalmadı. Bu millete yansıttığınız her bir fatura, bu milletin kursağından aldığınız bir lokmadır. Ama bu milletin zenginlerine, bu milletin rantiyecilerine keseceğiniz her bir fatura olsa olsa karlarından azalma sonucu doğurur. Bu neden ile ekonomi ve siyaset bir tercihtir. Tercihinizi vatandaştan yana mı kullanacaksınız? Yoksa rantiyeciden yana mı kullanacaksınız? Temel mesele budur” diye konuşu.

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