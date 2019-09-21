Farklı fikirler huzura mani değil

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaretinden sonra yaptığı açıklamada “Şu konuda bir ittifakımız var. Farklı fikirlerin barış içinde gündeme getirilme imkânı olursa ülkede huzur olur” dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, “Türkiye’nin Geleceği İçin Lider Ziyaretleri” kapsamında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu parti genel merkezinde ziyaret etti. Karamollaoğlu’nu partiye gelişinde Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak karşıladı.

Bir saat 15 dakika süren ziyaret sonrası Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu basın mensuplarına açıklamada bulundu. “Bugün şartlar artık epeyce değişti. Ümit ediyoruz ki ülkemizde, bölgemiz de normalleşme havasına girer” diyen Karamollaoğlu, şöyle konuştu: “Karşılıklı fikirlerimizi dile getirdik. Şu konuda bir ittifakımız var, farklı fikirlerin barış içinde gündeme getirilme imkânı olursa ülkede huzur olur. Bu konuda da zannediyorum ki hemen hemen herkes aynı şeyleri düşünüyor. Ben gösterdikleri hüsnükabulden dolayı Sayın Kılıçdaroğlu’na teşekkür ediyorum. İnşallah ülkemizin geleceği için hayırlar görürüz önümüzdeki günlerde. Bu görüşmelerimiz de hayırlara vesile olur.”

Değişiklikleri görmeden yorum yapmak sağlıklı olmaz

Açıklamaların ardından iki genel başkan gazetecilerin sorularını cevapladı. Karamollaoğlu, bir soru üzerine CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na yönelik soruşturmanın gündemi değiştirmeye yönelik olduğunu iddia etti. Karamollaoğlu, “Onun için ben bu konuların tekrar tekrar gündeme getirilip yeniden pişirilip servis edilmesinin üzerinde konuşmayı doğru bulmuyorum” dedi.

Yargı paketinin içeriği ile ilgili bir soru üzerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Parlamentoya gelecek olan değişiklikleri görmeden yorum yapmanın sağlıklı olacağını düşünmüyorum. Adalet Bakanlığı bir hazırlık yapıyor zaten. Değişik seferlerle ifade edildi. Gelir Parlamentoya biz o çerçevede kendi görüşümüzü ifade ederiz” diye konuştu.