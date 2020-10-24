Fedakârlığa kendinizden başlayın

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a “Fedakârlığa kendinizden başlarsanız millet de size destek verir. Sabır tavsiye edilen milletin yanına kendinize yakın müteahhitleri katamamışsanız, bu sabır tavsiyesi size hürmetsizlik olarak döner” dedi.

Köprülerden geçiş garantisi verilen ve hiçbir taksit öde- mesinin aksatılmadığı müteahhitlere “Çok zor dönemdeyiz. Milletimiz de fakirlik çekiyor. Her ay size taahhüt edip de ödediğimiz bu paraları bir iki yıl tehir ediyoruz” denilmesi gerektiğini belirten Ağıralioğlu, “Bunları diyemiyorsanız, vatandaşınıza da sabırdan bahsedemezsiniz” diye konuştu.

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