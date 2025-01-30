Felâketlerden ders çıkarmalıyız

Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Bülent Kaya, ülkede daha önce yaşanan depremlerde, tren ve maden kazalarında, sel felaketlerinde çok sayıda vatandaşın öldüğünü hatırlattı.

Kartalkaya’daki otelin, Yangın Yönetmeliği’ne aykırı işletildiğini belirten Kaya, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın sorumluluktan kaçamayacağını söyledi. Kaya, “Bu felâketlerden ders çıkarmamız lâzım. Felâket üstüne felaket yaşamaya devam ediyoruz. Birbirinize suç atma yarışına giriyorsunuz. Belediye iktidara, iktidar belediyeye suç atıyor” değerlendirmesinde bulundu. Bülent Kaya, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un da istifa etmesi gerektiğini kaydetti. AA

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