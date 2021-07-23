Fikir hürriyeti yoksa baskı var demektir

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, “Bir ülkede fikir ve inanç özgürlüğü en zor şartlarda bile sağlanmazsa o ülkede baskı var demektir” dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, TV5’te “Bayram Sohbeti” programına katıldı. Karamollaoğlu, Parti liderlerinin kavga etmeden, hakaret etmeden konuşabilmesi gerektiğini söyleyerek, “Siz kutuplaştırır, karşınızdaki insanı tahkir ederseniz; ülkede barışı önce siz zedeliyorsunuz manasına gelir. Adaletin üzerinde kimse olamaz. ‘Falancaların adaleti olmaz.’ Ne demek bu. Sen başka adamı mahkûm ediyorsun, sonra diyorsun ki adalet. Böyle bir adalet anlayışı olmaz. Adaleti bağımsız hâkimler sağlar ve usulüne göre çıkarılmış hükümler, kanunlarla sağlanır adalet. Bir kişiye layüsel yetkiler verirseniz orada adalet de huzur da olmaz. İkincisi fikir ve inanç özgülüğüdür. Bir ülkede fikir ve inanç özgürlüğü en zor şartlarda bile sağlanmazsa o ülkede baskı var demektir... Bu inanç hürriyeti, hürriyetlerin temelidir. Ondan sonra da bunları koruyabilmek, teminat altına alabilmek için adalet gerekir. Üçüncüsü; şeffaflık. Yönetimde bulunanlar şeffaf olacak. Son zamanlarda ben Sayın Cumhurbaşkanı’nın da bu istikamette bir gelişme olduğunu hissediyorum. Meselâ geçenlerde Boğaziçi Rektörü’nün değişmesi bana göre önemli bir karar. Dördüncüsü de denetlemedir. Şeffaflık, denetleme olmadan şeffaf sayılmaz ki” dedi.

Yöneticiler denetlenmeli

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, cumhurbaşkanı adayı kriteri için “Millet ittifakının adayı nefsini terbiye etmiş olmalı” yönündeki tanımlamasını değerlendiren Karamollaoğlu, “Benim kanaatim; iktidarda bulunan arkadaşlarımız, Sayın Kılıçdaroğlu’nun bu ifadesine ‘Amin’ demeleri icap eder. Onun için; burada bizim, bütün önyargılarımızı bir tarafa bırakıp, ‘Bu ülkeyi kim, nasıl yönetmeli?’ dediğimiz zaman, belirleyeceğimiz kriterler bunlar olmalı. Buradan biz, denetlenebilir bir sisteme geçmek mecburiyetindeyiz. ‘Efendim, biz seçelim de bu yanlış yaparsa vebal omuzlarında.’ Yok ya, vebal onun omuzlarında da sıkıntıyı millet çekecek. Böyle iş olmaz. Yanlış yaptığı zaman düzeltilebilecek bir mekanizma kurmazsak huzur olmaz bu memlekette. Onun için yöneticiler, yanlış yaptıkları zaman hesaba çekilebilmeliler. Yöneticiler, yanlış yaptıkları zaman denetime tabiî tutulabilmeliler. Bu iddialar olduğu zaman, ‘Sen de kimsin?’ denmemeli” dedi.