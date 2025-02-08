‘Gazze, ABD toprağı olacak’ diyen Trump’a tepki göster

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendisi hakkındaki açıklamalarına, Gazzelileri sürgün etmekten bahseden ABD Başkanı Trump’a yönelik sessizliğini eleştirerek cevap verdi.

İmamoğlu, Erdoğan’ı etiketleyerek şu ifadeleri kullandı: “Cumhurbaşkanı’nın tek derdi bugün yine icraatlarımız olmuş. Kendisine tavsiyem; dokunulmazlığı olmayan bana karşı gösterdiği istikrarlı sertliğin benzerini, “Gazze, ABD toprağı olacak” diyen ABD Başkanı’na da gösterebilmesi. 2 yıldır hâmiliğine soyunduğunuz Gazze için, 3 gündür bu iddialı sözlere tek kelime etmediniz.'' İstanbul - Anka

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