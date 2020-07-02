Gençler: “Bir numaralı problem adaletsizlik”

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, “Gençlere şu anda soruyoruz, bir numaralı problemi, adaletsizlik” dedi.

Babacan, Karar TV’nin ‘Liderlerle Ekonomi’ programında Taha Akyol, Elif Çakır ve İbrahim Kahveci’nin sorularını cevapladı. Babacan gençlerleilgili bir soruya, “Kolay kazançla büyüme yok. Türkiye için büyüme modeli, alnının teri, bileğinin gücü. Fırsat eşitliği, özellikle gençlerimiz açısından son derece önemli. Gençlere şu anda soruyoruz, bir numaralı problemi, adaletsizlik.Swap anlaşmalarına Türkiye’nin dahil olmamasının en önemli nedeni, Türkiye’nin öngörülebilir bir ekonomi politikasına sahip olmaması” şeklilnde cevap verdi.

Gerçek enflasyon halkın hissettiğidir

“Eğer karar mekanizması ile ilgili kurallarınızı önceden yazılı hale getirmezseniz ve o kuralları açıklamazsanız, ekonomi yönetiminde öngörülebilirliği asla getiremezsiniz” diyen Babacan, “İçeriyi kutuplaştırmak için dışarıda herkesi düşman gösterip ‘Eyy falanca ülke’ diyorsunuz, e adamlar da duyuyor. O esnada milli duygular içeride kısa vadede kabarıyor ama gerçek güç yokken, sırf lafla hamasetle götürmeye çalışıyorsanız, bu köpük gibi söner. Şu anda %11 açıklanan enflasyon rakamı var. Bir ev hanımına, emekliye, düzenli pazara giden bir işçiye sorun enflasyon kaç diye. Gerçek enflasyon oranı halkın hissettiğidir” dedi.