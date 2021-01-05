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5 OCAK 2021 SALI - YIL: 51

Gençler ifade hürriyeti istiyor

05 Ocak 2021, Salı
Demokrat Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Berkay Güloğlu, Gençlik Kolları olarak göreve başlamalarının birinci yıl dönümünde açıklamalarda bulundu.

RECEP GÖREN - ANKARA

Güloğlu, günümüzde sanıldığının aksine dünyada hür fikirlerin rağbet gördüğünü belirterek, “Gençler kendisini hür bir şekilde ifade etmek istiyorlar. Hürriyeti isteyen gençlerin sosyal medyada haykırdığını fakat mevcut hükümet tarafından fikirlerine pranga vurulduğunu görüyor ve yaşıyoruz” dedi. “Hükümetin dindar gençlik olarak tanımladığı fakat kindar gençlik olarak hayata geçirdiği toplumsal mühendislik projelerini reddediyoruz” diyen Güloğlu, “İnsanımızı özellikle gençlerimizi etkileyen siyasal İslâm düşüncesinden, dini siyasete alet eden insanlardan milletçe yorulduk. Bizler kutuplaştırılmadan, ötekileştirilmeden, kamplaştırılmadan yaşamak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Korku duvarlarını yıkmamız şart

Bir gencin devlet kadrolarında iş ararken aklına ‘tanıdık vekil veya bakan var mı?’ sorusunun geldiğini söyleyen Güloğlu, şunları söyledi: “Bırakın devlet kadrolarını özel sektörü dahi kamplaştırdılar. Artık yandaş değilseniz insanlar sizleri işe almaktan korkar oldular. Bu korku duvarlarını yıkmamız şart” dedi. Demokrat gençler olarak konuşan Türkiye istediklerini söyleyen Güloğlu şunları söyledi: “Bizler Sayın Genel Başkanımız Gültekin Uysal ile hür bir şekilde konuşuyor, müzakere ediyor fikir üretebiliyoruz. Büyük Türkiye hayalimizde sen-ben yok ‘biz’ varız. Biz kudretli bir millet ve cesur gençler olarak hayal ettiğimiz her şeyi gerçekleştirebilecek güçteyiz. Yeter ki bir olalım birlik olalım. Birbirimizi ötekileştirmeden vatanımızın ve milletimizin menfaatleri için çalışalım. Artık şahsi menfaatler için değil Türkiye’nin menfaatleri için siyaset yapalım.”

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