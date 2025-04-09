Gençleri tahliye edin

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hakan Şeref Olgun, Silivri cezaevindeki Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla başlayan eylemlerde gözaltına alınan gençleri ziyaret sonrasında açıklamalarda bulundu.

Olgun yaptığı açıklamada “30 yılı aşkındır yürüttüğüm avukatlık hayatım boyunca bu gördüğünüz iddianameye ve bu iddianame ile bu gençlerin burada tutuklu kalmasını kesinlikle kendime yediremiyorum. Ne okuduğumuz hukuk öğrenimi ne de buradaki şartlar buna el vermiyor. Cezaevi koşulları Sayın Adalet Bakanı her ne kadar Ankara’dan vaaz verse de buyursun gelsin bir incelesin. Ben buradan yetkililere sesleniyorum; kendisini devlet baba olarak gören, böyle düşünen insanlara sesleniyorum; bir evin babası nasıl evladını affederse bu gençleri sizde öyle derhal tahliye edin diyorum” dedi.

İstanbul - Anka