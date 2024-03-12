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13 MART 2024 ÇARŞAMBA - YIL: 55

Gıda fiyatları fren tutmuyor

12 Mart 2024, Salı 23:58
Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Ramazan ayıyla birlikte bazı gıda ürünlerinde indirim uygulandığı ya da fiyatların sabitlendiği yönünde kamuoyu oluşturulduğunu ifade etti. Ancak rafta satılan ürünlerin bir önceki yıla göre enflasyondan daha yüksek fiyatlarla satıldığını belirtti. “Dur deyince fiyatlar durmuyor” dedi.

Dünya genelinde FAO’ya göre gıda ürünlerinde düşüş devam ederken, ülkemizde gıda fiyatlarının artışının sürdüğünü vurgulayan Gürer, bu yılın Şubat ayı Gıda Fiyat Endeksi’ne göre dünya genelinde bir önceki yıla göre %10.5’lik bir azalış yaşandığının açıklandığına dikkat çekti. Gürer, Şeker ve et dışındaki tahıl ürünleri, buğday, pirinç ve mısırın yanı sıra bitkisel ham yağlarda da fiyatların gerilediğini ifade etti. Temel gıda ürünlerinde doğru planlama ile üretimin sağlanması halinde, Türkiye dünyadan ayrışacağı gibi gıda da avantajlı konuma da erebileceğini söyleyen Gürer, ülkemizde 21 gıda ürününde arz açığı bulunduğunu ve bu ürünlerin başlıca gıda ürünü olduğuna işaret etti.

İstanbul - Sedat Serdar

 

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