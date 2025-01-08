Gültekin Uysal, DP’nin 79. kuruluş yıldönümünde Yeni Asya’ya konuştu: Çizgimiz doğru, yolumuz doğru

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, “Doğruluğu ispat edilmiş bir çizgi olarak partimiz bugüne ışık tutan geçmişi ile 79 yıldır aynı azim ve kararlılıkla yoluna devam etmektedir” dedi.

Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal, DP’nin kuruluşun 79. Yıldönümü vesilesiyle YENİ ASYA’ya açıklamalarda bulundu. Uysal, “Bugün, yalnız bir siyasî partinin, partimizin kuruluş yıl dönümü değil, Türk siyasetinde, Türk kamusal hayatında demokrasi ve adalet talebinin kurumsallaştığı, Milletimizin 1946 yılına kadar bir asır boyunca amaç addettiği hürriyetçi düzenin kurulacağına dair umudun ortaya çıktığı gün. Ülkemizin ‘hürriyet yolculuğu’nda başlangıç noktasıdır” dedi. “Bugün, yalnız bir siyasî partinin, partimizin kuruluş yıl dönümü değil, Türk siyasetinde, Türk kamusal hayatında demokrasi ve adalet talebinin kurumsallaştığı, Milletimizin 1946 yılına kadar bir asır boyunca amaç addettiği hürriyetçi düzenin kurulacağına dair umudun ortaya çıktığı gün. Ülkemizin ‘hürriyet yolculuğu’nda başlangıç noktasıdır” dedi.

Her şey bir dönem daha başkanlık için

Bugün Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi ile keyfî bir şekilde milletin rızasının imha edildiğini söyleyen Uysal, “Dün hain dediğine el uzatan, el uzattığına hain diyen, dün ‘eyy’ dediği İsrail’i eleştiren öğrencileri tutuklatan, Gazze naraları atıp Gazze üzerinden ‘yardım’ kılıfında İsrail ile ticaret yapan, iki ay evvel görüşmek için mesajlar gönderdiği Esad Suriye’yi terk ettikten sonra yeniden ‘Katil Esed’ demeye başlayan, bir sabah uyanıp zanlarını ekonomi-politik kuram diye sunan ve bunu da bir ayetle destekleyen, işler ters gidince ayeti de unutan ama Millete bu sayede kan kusturan, Erdoğan zanları, hevaları ve ‘bir dönem daha’ hevesi ile ülkeyi yönetmeye devam etmektedir. Terör örgütü ele başını affetmek, yeni bir açılım icat etmek herkesin malumu olduğu gibi sadece bir dönem daha başkan olabilmek içindir” değerlendirmesinde bulundu.

Herkes için demokrasi, herkes için adalet

“7 Ocak bize Erdoğan ve şürekasını anlamak için de önemli bir gündür. Kendi ve çevresinin menfaatine yaşayan bu kadroları görmek için ‘hürriyet yolcuları’nı bilmek gerekiyor” diye açıklamasını sürdüren Uysal, “Bizler için, biz hürriyet Yolcuları için Türkiye’de kronik hâle gelmiş sorunların çözümü bellidir. Herkes için demokrasi, herkes için adalet ve bunların sonucu hissedilir biçimde herkes için zenginlik. Türkiye içeride ve dışarıda var olan sorunlarını ve riskleri demokrasiyi işleterek, her satıhta yerleştirerek, adaletin vicdanları tatmin etmesini sağlayacak şekilde tesisini sağlayarak, hiç bir bireyi ya da kolektif yapıyı aidiyet, mensubiyet ve illiyetini istismara maruz bırakmayacak biçimde “eşit vatandaşlık hukuku” ile buluşturarak ortadan kaldırabilir. “Doğruluğu ispat edilmiş” bir çizgi olarak partimiz bugüne ışık tutan geçmişi ile 79 yıldır aynı azim ve kararlılıkla yoluna devam etmektedir” şeklinde konuştu.

Mehmet Kara - ANKARA