İsrail’in Mescid-i Aksa’daki saldırılarının ardından muhalefet liderleri iktidara, siyasİ ve diplomatik olarak harekete geçme çağrısı yaptı.

İsrail’in Mescid-i Aksa’daki saldırılarının ardından gerilim tırmandı. Son saldırılarda 9’u çocuk 20 Filistinli vefat ederken, muhalefetten art arda harekete geçelim çağrısı geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “İsrail’in yaptığı katliâmdır. Erdoğan’a açık çağrı yapıyorum; BM’yi daha etkin olmaya zorlayacak girişimleri derhal başlat!” açıklamasında bulundu.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, “Gün icraat günüdür. Mesele Kudüs’se, mesele Mescid-i Aksa ise gerisi teferruattır” dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “Gazze’ye yapılan saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu vefat eden Filistinli kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara âcil şifalar diliyorum. İsrail hükûmetini bu saldırılara derhal son vermeye dâvet ediyorum” ifadelerini kullandı.

‘One minute’ demek yeterli değil!

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, İsrail’in Filistin’e saldırılarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Netenyahu’nun adeta bir seçim taktiği olarak, kendi iç kamuoyunda gücünü korumak amaçlı Filistinli Müslümanlara baskı ve zulmünü arttırdığına işaret eden Genel Başkan Uysal, saldırılara ilişkin olarak “Zulmünde boğul zalim İsrail!” diye konuştu.

İsrail’in yaptığı zulmü lânetleyen Uysal, ‘one minute’ demenin yeterli olmadığını ve AKP iktidarının mazlum edebiyatını miting meydanlarına hapsetmeyip sahada girişimlerde bulunması gerektiğini ifade etti. Uysal şunları söyledi: “Zulüm her yerde zulümdür, mazlumun kimliği olmaz! Ama insanlık, özellikle de Müslümanlar, Filistin ve Doğu Türkistan’da yaşanan zulüm/soykırım karşısında büyük bir sınava tabi tutuluyor.” (Ankara - Ahmet Terzi)

Anlaşmalardan çekilin

Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, “Kimse kimseyi kandırmasın! ‘Kahrol düşman al sana bomba’ türünden ucuz kınamaların ne İsrail’e zararı ne de Filistin’e faydası vardır. Ayağa kalkması, anlaşmalardan çekilmesi, gerekli bütün siyasî, ekonomik, diplomatik ve askerî adımları atması gereken, siyasî iktidardır” dedi. “Bu ülkeyi yönetmenin ciddiyeti kavranmadıkça, ülkeyi yönetenler STK etkinliği yapmanın ötesine geçemez” diyen Karaduman “Yapmamız gereken en etkili faaliyet, siyaset kurumunu icraat yapmaya zorlamaktır. Aksi, kendimizi kandırmak olur. Devlet sloganla değil, icraatla yönetilir” şeklinde konuştu.

İlişkiler askıya alınmalı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Mescid-i Aksâ’da meydana gelen olaylara sert bir dille eleştirdi. Destici, “TBMM’de grubu bulunan 5 siyasî parti ortak bildiri yayınlayarak; İsrail’in Mescidi Aksa ve orada bulunan Müslümanlara yönelik saldırıları kınanarak, saldırıların durdurulması istenmiş ve kardeş Filistin halkının yanında olunduğu vurgulanmıştır” dedi. Destici şunları söyledi: “TBMM’nin açıkladığı “İsrail’i kınayan” bildirinin benzeri bütün İslâm ülkeleri meclislerince de açıklanarak İsrail Mescidi Aksa’ya saldırılarına devam ettiği sürece ilişkiler askıya alınmalı. İslâm ülkeleri İsrailli diplomatları sınır dışı edip, kendi elçilerini geri çağırmalıdır.”

AKP, CHP, İYİ Parti, MHP ve HDP’nin TBMM grupları, ortak bildiri yayımlayarak, İsrail’in Mescid-i Aksa’ya yönelik saldırılarını kınadı. Meclis’te grubu bulunan 5 siyasî partinin ortak yayımladığı bildiride, “İsrail’in, Kudüs’e ilişkin BM Güvenlik Konseyi, BM Genel Kurulu kararları dahil olmak üzere uluslar arası hukuka aykırı uygulamalarına karşı, uluslar arası toplumun daha fazla vakit kaybetmeden etkili ve sonuç verici bir şekilde harekete geçmesi için bütün dünyaya çağrıda bulunuyoruz. TBMM olarak, Kudüs’ün ve Harem-i Şerif’in statüsünü aşındırmaya yönelik İsrail’in mütecaviz eylemlerine ve Filistin halkının meşrû haklarını gasbetme girişimlerine karşı her zaman gerekli tepkiyi vermeye; Filistin dâvâsını ve kardeş Filistin halkının hürriyet, adalet ve bağımsızlık mücadelesini savunmaya devam edeceğimizi en kuvvetli şekilde beyan ediyoruz” denildi” denildi.

Ankara – Fatih Karagöz



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Meclisten ortak ses

AKP, CHP, İYİ Parti, MHP ve HDP’nin TBMM grupları, ortak bildiri yayımlayarak, İsrail’in Mescid-i Aksa’ya yönelik saldırılarını kınadı. Meclis’te grubu bulunan 5 siyasî partinin ortak yayımladığı bildiride, “İsrail’in, Kudüs’e ilişkin BM Güvenlik Konseyi, BM Genel Kurulu kararları dahil olmak üzere uluslar arası hukuka aykırı uygulamalarına karşı, uluslar arası toplumun daha fazla vakit kaybetmeden etkili ve sonuç verici bir şekilde harekete geçmesi için bütün dünyaya çağrıda bulunuyoruz. TBMM olarak, Kudüs’ün ve Harem-i Şerif’in statüsünü aşındırmaya yönelik İsrail’in mütecaviz eylemlerine ve Filistin halkının meşrû haklarını gasbetme girişimlerine karşı her zaman gerekli tepkiyi vermeye; Filistin dâvâsını ve kardeş Filistin halkının hürriyet, adalet ve bağımsızlık mücadelesini savunmaya devam edeceğimizi en kuvvetli şekilde beyan ediyoruz” denildi” denildi.

Ankara – Fatih Karagöz

