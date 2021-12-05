Harami düzeni oylarımızla yıkacağız

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Amasya şehir merkezinde, esnafın sorunlarını dinledi.

Akşener, şunları söyledi: “Ben kendimi adadım ki seçmen siyasetçinin veli nimeti olacak. Buraya herkes gelip, karşınızda ‘hazır ol’da duracak. Elbette sizlerin helal oylarınızı alıp, iktidar olmak istiyoruz. Elbette bu harami düzeni sizin oylarınızla yıkmak istiyoruz. Senin çocuğun açken, senin gencin geceleri oturup, gündüz babasından haçlık almasın diye uyurken, sen rızkından kesip çocuğuna harçlık vermeye gayret ederken birilerinin çoluk çocuğu bedavadan, devletin en iyi yerlerinde haksızca, kayrılarak eğer makam sahibi oluyorsa bu bir harami düzendir. Beraberce bu harami düzeni yıkacağız. Sandıkta yıkacağız. Oylarımızla yıkacağız.” Amasya / Ankara - Anka

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