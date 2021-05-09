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9 MAYIS 2021 PAZAR - YIL: 52

Hayalimiz: Çin zulmüne karşı gür ses

09 Mayıs 2021, Pazar
İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu’ndan ‘Çin’ yarışması tepkisi: “Bakanların zulme gür sesle karşılık verdiği bir Türkiye hayal ediyoruz.”

İYİ Parti Türk Dünyası ve Yurtdışı Türkler Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Millî Eğitim Bakanlığı’nın “Hayalimizdeki Çin” yarışmasına tepki göstererek, “Önce hayalimizdeki Türkiye’yi anlatmam lâzım” diye konuştu. Ağıralioğlu, “‘Hayalimizde Çin’de yaşadığımız bunca zulüm ortadayken, ‘Hayalimizdeki Çin’ diye yarışma düzenlemeyen bir bakan. Tam kapanma değil de tam açılmayı açıklayan bir Sağlık Bakanlığı hayalimiz var mesela. Meselâ Çin’e karşı sessizliğimizin değil, organizasyon kabiliyetimizi ticarî performansla birleştirip, üretimle alın terini buluşturup, memleketi kalkındırıp müreffeh bir ülke haline getirip Çin’de yaşanan onca zulme dışişleri bakanlarımızın gür sesle karşılık verdiği bir Türkiye hayal ediyoruz” dedi. 

AKP’YE TAVSİYE

Ağıralioğlu, Dışişleri Bakanı’nın turistlerle alâkalı sözlerine karşı da, “Dışişleri Bakanı yanlış anlaşılmalara müsait bir söz olduğunu fark etti ki, düzeltme ihtiyacı duydu. Medeni ülkeler dışarıda turistlere ‘Ülkemize gelin göreceğiniz herkesi aşılayacağız’ demezler. Turist gelsin diye ‘Sizin göreceğiniz herkesi aşılayacağız’ demek yerine turiste güven vermek yerine vatandaşlarınıza güven vermeyi dener misiniz lütfen. Bizim size tavsiyemiz, milletimize güven vermeniz, bir ekonomi yönetimi kurmanız, memleketi güvenilecek bir ülke haline dö- nüştürecek, hukukun üstünlüğüne dayalı bir ülke haline dönüştürmeniz halinde dışarıdan gelecek paradan çok içeride size duyulan güvenle ekonomiyi ayağa kaldıracak bir enerjiyi yönetmenizdir. Bunu yaparsanız, milletimizin alın terine itimat edip, milletimize güvenip ayağa kalkma yolu size açılacaktır” şeklinde konuştu.

AKP KARARGÂHI DAĞILMIŞ

Ağıralioğlu: “AKP karargâhı dağılmış bir parti görüntüsü vermektedir. AKP, memleketin meselelerini çözemeyen, milletin sesini duyamayan, milletin düştüğü dar boğazdan onu kurtaramayan bir parti görünümü vermektedir, her geçen gün bunun dozu aşmaktadır.”

Ankara - anka

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