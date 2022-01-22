HDP: AKP’nin de altına dinamit döşüyorlar

Partilerine dönük açılan kapatma dâvâsına ilişkin açıklama yapan HDP’li Ümit Dede, “Buradan HDP’ye kapatma kararı çıkmaz, ama buradan AKP’ye seslenmek istiyorum hem Kobani Kumpas Dâvâsında hem de kapatma dâvâsında AKP’nin de altına dinamit döşeniyor” dedi.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonundan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dede, HDP’ye yönelik açılan kapatma dâvâsında önceki gün tebliğ edilen mütalâa ve hukukî sürece ilişkin parti Genel Merkezi’nde basın toplantısı düzenledi. Hem iddianamenin hem mütalaanın hukuka aykırı olarak elde edilmiş itirafçı beyanlarının oluşturduğunu belirten Dede, “Buradan HDP’ye kapatma kararı çıkmaz, ama buradan AKP’ye seslenmek istiyorum hem Kobani Kumpas Dâvâsında hem de kapatma dâvâsında AKP’nin de altına dinamit döşeniyor. O dönem yürütülen faaliyetlerin hiçbiri sadece HDP tarafından yürütülen faaliyetler değildi. Bizzat Erdoğan’ın koordinasyonunda Kamu Güvenliği Müsteşarlığı’nın MİT’in asker ve sivil bürokrasinin katılımıyla yürütülen bir süreçti. Bu sürecin yargılama konusu yapılması Türkiye açısından demokrasi açısından olduğu kadar AKP açısından da tehdit barındırıyor.” dedi. Haber Merkezi

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