Helalleşme ve hemen seçim şart

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, Kılıçdaroğlu’nun helalleşme çağrısını çok değerli bulduğunu söyleyerek, helalleşme ve hemen seçim çağrısında bulundu.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Politikyol’a konuştu. “Kılıçdaroğlu’nun helalleşme çağrısına nasıl bakıyorsunuz?” sorusuna Uysal, “Ben çok önemli buluyorum. Bunun temel sebebi cumhuriyet tarihimiz boyunca mağdur olmamış hiçbir siyasal toplumsal kesimin kalmadığı bir süreci yaşadık. Bugünden yarına doğru bu kabuk bağlamış yaraları deşerek değil, herkesin hukukundan emin olduğu, herkesin eşit fırsatlara sahip olduğu bir Türkiye’yi nasıl inşa edebilirizi konuşmalıyız artık. Türkiye Cumhuriyeti, bugün iki tane çökmüş ülkeye (Irak ve Suriye) komşu olmanın getirdiği pek çok olumsuzluğu yaşıyoruz. Ama Türkiye Cumhuriyeti devletinin bütün olumsuzluklara rağmen her bir vatandaşına bu ülkeyi yıkmak isteyenlere dair sunduğu hukukun, güvenliğin, refahın, fırsat eşitliğinin de kıymetini herkes bilmeli. En fazla da imkan ve imtiyazından azami düzeyde yararlanan iktidar sahihleri bunun kıymetini bilmeli” cevabını verdi.

Pek çok acı yaşandı

“Buradan geriye doğru baktığımızda hiçbir şekilde meşrulaştıramayacağımız pek çok acı yaşandı bu ülkede” diyen Uysal, şu şekilde devam etti: “Bu acıların, travmaların en büyüklerinden birisini DP olarak bizler yaşadık, bizlerin aileleri yaşadı. Son tahlilde Türk demokrasisi ve ülke yaşadı, 27 Mayıs’tan 16-17 Eylül idamlarına varıncaya kadar. Ama altını çizdiğim farklı farklı toplumsal kesimlerde bu süreçleri ve başka acıları yaşadı. Hani bir entelektüelimizin güzel bir değerlendirmesi var diyor ki, Türkiye’de hiç kimse demokrat değil herkes birbirinin celladı sadece sırasını bekliyor. Bu sarmaldan Türkiye’yi çıkarmak lazım. Elbette CHP’nin lideri olarak Sayın Kılıçdaroğlu’nun bugün Türkiye’nin bu tarihi eşikte hakikaten açık kalmış hesapları kapatacak bir olumlu düzlemde tüm toplumsal kesimlerin bir ortak anlayışla beraber bir ortak paydada, bu sorgulama sürecini yaşaması adına önemli bir söylem. Bunu iktidar kendi cephesinden kendi argümanlarıyla beraber belirli bir alana sığdırmak yoluna gitmek gibi bir propaganda süreci işletiyorlar ama netice itibarıyla Sayın Kılıçdaroğlu’nun bu söylemenin toplumda hem rahatlatıcı hem yarına dair endişe giderici çok önemli fonksiyon getireceği kanaatindeyim.”

Aylar içinde olabilir

“İktidar erken seçime gitmeyeceğim diyor. Peki siz istiyor musunuz?” sorusuna ise Uysal, “Fikir olarak Türkiye’nin bir erken seçime ihtiyacı var mı, çok acil bir erken seçime ihtiyacı var. Çünkü AK Partili, Sayın Erdoğanlı bir Türkiye’nin hiçbir politik sahada kendisini doğru bir istikamete çekebilme imkanı kalmadı. Ama pratik sahadan baktığımızda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nden önce TBMM’nin erken seçim kararı alması daha kolaydı. Ama bugün TBMM alacaksa beşte üç çoğunluk lazım ya da Cumhurbaşkanı seçime gider. Ülke batarsa batsın, biz kendimizi kurtaralım anlayışında olan siyasal iktidar aklının erken seçime gideceğini düşünmüyorum. Ama Türkiye ekonomik alanda tüm toplumsal kesimleri ilgilendiren, endişeler yaşıyoruz. Bunun sonuçlarının sokakta çok kısa sürede kitlesel olarak görülecektir. Ben o açıdan Türkiye’nin önündeki seçim sürecinin artık yıllar değil aylar içinde olabileceğini düşünüyorum. Ama iktidar buna sonuna kadar direnecektir. Ancak bu tabloya AK Parti içinde de itirazların olduğu da sır değildir” dedi.

Haber Merkezi