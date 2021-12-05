Hemen seçim olmalı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun erken seçim talebiyle Mersin’de başlattığı “Milletin Sesi” mitingi yoğun ilgi gördü.

Kılıçdaroğlu konuşmasının başında çiftçilerin durumuna dikkat çekti ve iktidar olduklarında bir haftada çiftçilerin tüm borçlarının faizlerini sileceklerini söyledi. DW Türkçe’nin haberine göre, miting için Yozgat’tan Mersin’e gelen 58 yaşındaki çiftçi Veli Aydın, CHP liderinin vaatlerini yerine getireceğine inanıyor. Ülkede hemen erken seçim olması gerektiğini söyleyen Aydın, tarımla uğraşanların iflasın eşiğine geldiğini ve çözüm bulunmadığı takdirde üretimin duracağını belirtiyor.

Okunma Sayısı: 124

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.