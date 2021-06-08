Her yerde seçim isteyeceğim

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, evinin salonundan çektiği videoda erken seçim çağrısını yineledi.

Sözlerine “Sevgili anne babalar; bugün sizlerle konuşalım istedim” diyerek başlayan CHP lideri şöyle devam etti: “Bu güzel ülkenin, onu ayakta yutan erdemleri var. Bu kangren onları yok etmek üzere... İyi bir anne, iyi bir baba, iyi bir eş, iyi hısım, akraba olmanın erdemleri bunlar. Ülkemiz iktidardaki partinin, mafya ve çetelerle giriştiği magazinsel ilişkilerin elinde can çekişiyor. Beni en çok endişelendiren genç evlâtlarımız... Önce gençlerimizi işsiz bıraktılar şimdi de gayrimeşruluğun magazinine maruz bırakıyorlar. Bu ortaya dökülen pislikler, yarın genç evlatlarımızı baştan çıkarabilir, evlâtlarımızı yozlaştırabilir, kriminalize edebilir. Bunun karşısında güçlü ve dinç durmalıyız. Sizden ricam, yalvarıyorum; bu haramzadelerin sofrasına oturmayı reddedin, selamı sabahı kesin. Türkiye’nin kaderini onlar tayin edemeyecek sevgili halkım, siz edeceksiniz. Makul anneler, makul babalar, ülkenin iyi insanları… Ülkenin geleceğini siz tayin edecek, siz belirleyecekseniz.

Ben her yerde erken seçim isteyeceğim, başka çarem kalmadı. Bana katılın! Her yerde bağıracağız; seçim hemen, seçim.”