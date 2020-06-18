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18 HAZİRAN 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

Herkesin hukukundan emin olduğu bir Türkiye

18 Haziran 2020, Perşembe 00:01
DP GENEL BAŞKANI UYSAL: DEMİREL’İN ÖMRÜNÜ VAKFETTİĞİ DEMOKRAT BÜYÜK TÜRKİYE’Yİ BİZ DEMOKRATLAR İNŞA EDECEĞİZ.

ADALET, DEMOKRASİ, KALKINMA

“Adalet diyen, kalkınma diyen, demokrasi diyen, ezcümle ‘Büyük Türkiye’ diyen Demirel hayatını milleti için vakfederken biz Demokratlara şunu vasiyet etti; Herkesin hukukundan emin olduğu, hak ve hürriyetlerin korunduğu, refah ihraç edebilen, üreten ve durmadan büyüyen, eşit fırsatlar ülkesi, demokratik bir Türkiye...”

Demokrasi sulhün diğer adı

“Demokrasİ Demirel için sulhün diğer adıydı. Çatışan toplumlar, çatışan ülkeler ve çatışan fikirler için demokrasi bir mutabakat masası; her türlü ihtilafın ilacıydı. Rahmet diliyor, yeniden Büyük Türkiye’nin biz Demokratların liderliğinde inkişaf edeceğine söz veriyoruz.”

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Herkesin hukukundan emin olduğu bir Türkiye

DP lideri Gültekin Uysal, “‘Büyük Türkiye’” diyen Demirel hayatını milleti için vakfederken, biz demok-ratlara ise şunu vasiyet etti; ‘Herkesin hukukundan emin olduğu, hak ve hürriyetlerin korunduğu, refah ihraç edebilen, üreten ve durmadan büyüyen, eşit fırsatlar ülkesi, demokratik bir Türkiye…’”

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Afyonkarahisar Milletvekili Gültekin Uysal, 9.Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel’in vefat yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Uysal, “9. Cumhurbaşkanımız, Merhum Genel Başkanımız, ömrü boyunca maruz kaldığı gibi fani ömrü sonrası da demokrasi düşmanlarının saldırısına maruz kalmış ve fakat milletin sinesinde eşi bulunmaz bir yere sahip, kapsayıcılığı, cana yakınlığı, halden anlaması ile tavırları ile “baba” sıfatına nail olmuş Süleyman Demirel’in aramızdan ayrılışının 5’inci senesidir” dedi.

DEMİREL’İN DEMOKRATLARA VASİYETİ

Uysal, Demirel’in demokratlara vasiyetini ise şöyle özetledi: “Adalet diyen, kalkınma diyen, demokrasi diyen ezcümle “Büyük Türkiye” diyen Demirel hayatını milleti için vakfederken biz demokratlara ise şunu vasiyet etti; “Herkesin hukukundan emin olduğu, hak ve hürriyetlerin korunduğu, refah ihraç edebilen, üreten ve durmadan büyüyen, eşit fırsatlar ülkesi, demokratik bir Türkiye… Aramızdan ayrılışının 5. senesinde mirasçıları olarak kendisine rahmet diliyor, mirasına ve davasına sahip çıktığımızı hatırlatıyor, “yeniden” Büyük Türkiye’nin biz demokratların liderliğinde inkişaf edeceğine söz veriyoruz” diye konuştu.

DEMOKRASİNİN ÖNEMİNİ HER FIRSATTA DİLE GETİRDİ

Uysal, Demirel’in Türkiye’nin sorunlarına çözüm için hep demokrasiyi gösterdiğini vurgulayarak, “Bugün büyük ekonomilerin girdileri arasında en önemli yer tuttuğu altı çizilerek ifade edilen demokrasinin önemini her fırsatta belirtti. Demokrasi Demirel için sulhun diğer adıydı. Çatışan toplumlar için de, çatışan ülkeler için de, çatışan fikirler için de demokrasi bir mutabakat masasıydı. Demirel için her türlü ihtilafın ilacı, sulhun diğer adı demokrasiydi. O demokrasi dedikçe, hülasa milletin refahını, ülkenin huzurunu, vatanın güvenliğini ve sarsılmaz, saldırılara, lobilerin karşı faaliyetlerine direnecek bir ekonomik gelişimi hayal ettikçe saldırıların odağına yerleşti” şeklinde konuştu.

TOPLUMUN HER BİR FERDİNE UMUT AŞILADI

Demirel’in ülkeye yalnız madden yatırım yapmadığını, manen de, özellikle demokrasi kültürü, çoğulculuk, denetime açık ve sorguya matuf bir idari anlayışı yerleştirerek yatırım yaptığını anlatan Uysal, “Cumhuriyetin bir ‘eşit fırsatlar manzumesi’ olduğunun en somut örneği olarak toplumun her bir ferdine umut aşıladı. ‘Çoban Sülü’nün, nalbur Mehmet’in, rençber Fatma’nın Cumhuriyetin temin ettiği imkanlarla hayallerine ulaşabileceğini gösterdi. Milletimizin, anayasa tarafından korunan manevi tercihlerine siyasi teminat oldu. Farklılıkların bir siyaset nüvesi haline gelmesine müsaade etmediği gibi kendisi de asla siyasetine konu etmedi” dedi.

HABER: Fatih KARAGÖZ

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