Hükümet her konuda dibe vurdu

İYİ Parti Antalya Milletvekili Hasan Subaşı, “Hükümetin durmadan gündeme getirdiği sözde hukuk reformlarıyla yargıyı elinde tutmak, yönlendirmek isteyen baskı kuran bir de Cumhurbaşkanı var ki hukuk ve adaleti sağlamak artık hiç mümkün değildir. İktidar sadece hukuk sistemi değil, her konuda dibe vurdu. Yeniden demokratik parlamenter sistemi kurmak zorundayız’’ dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Adalet Bakanlığı’nın 2022 yılı Bütçesi görüşmelerinde partisi adına konuşan Subaşı, uygulanmakta olan sistemini eleştirerek; ‘’Ne zaman ki Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçtik ve damat, paranın başına geçti, önemli bir kırılma yaşadık. Dünya, ‘bu hükümet sistemi hukuk ve demokrasi istemiyor. Eldeki para denetlensin istemiyor!..’ diye düşündü. Ve olanlar oldu yatırım yapılır ülke olmaktan çıktık” dedi. Subaşı, ayrıca, “Yabancı sermayenin ülkeye girmemesi yüzünden Türk parasının kaybettirmeye devam ediyor. Bugünlerde iç kamuoyu da hiç inanmaksızın Türk parasından kaçmaya başladı. Bu da ikinci kırılma noktası ve dibe vuruş!.. Türk parasını koruma kanununa göre TL’yi korumakla görevli Cumhurbaşkanı paramızı pul etmiştir” şeklinde konuştu. Ankara - Recep Gören

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