Hulusi Akar İtalyan mevkidaşı ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Akar, İtalya Savunma Bakanı Guerini ile görüşmesinde, Ege ve Doğu Akdeniz'de Türkiye’nin olumlu ve adil yaklaşımlarına rağmen provokatif girişimlerin gerginliği tırmandırdığını belirtti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın İtalya Savunma Bakanı Guerini ile görüştü. Görüşmede, güvenlik konuları ile Libya ve Doğu Akdeniz’deki son gelişmeler ele alındı. Akar, Ege ve Doğu Akdeniz'de Türkiye’nin olumlu ve adil yaklaşımlarına rağmen provokatif girişimlerin gerginliği tırmandırdığını belirtti.

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