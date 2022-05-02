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3 MAYIS 2022 SALI - YIL: 53

Hulusi Akar, Rus mevkidaşı ile görüştü

02 Mayıs 2022, Pazartesi 20:27
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rus mevkidaşı Sergey Şoygu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Bakan Akar tarafından, insani durumun düzeltilmesi ve bölgede huzur ve istikrarın yeniden tesisi için acilen ateşkese gidilmesinin önemi ve başta Mariupol olmak üzere sivillerin emniyetli bir şekilde karadan/denizden tahliye edilmesinin aciliyeti vurgulandı.

Akar, insani yardım konusunda her türlü desteği sağlamaya çalışan Türkiye’nin bölgede barışın temini için bundan önce olduğu gibi bundan sonra da üzerine düşeni yapmaya devam edeceğini bir kez daha ifade etti.

Etiketler: Hulusi Akar, Rus mevkidaş
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