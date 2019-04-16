İBB’nin içi hızla boşaltılıyor

Eski CHP milletvekili Barış Yarkadaş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) içinin hızla boşaltılmaya çalışıldığını öne sürdü.

Yarkadaş’ın iddiasına göre İSPARK, bakanlığa devredilecek. Eski CHP milletvekili Barış Yarkadaş, resmî olmayan seçim sonuçlarına göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun mazbatasının ‘mali gerekçeler’ yüzünden verilmediğini öne sürdü. Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Yarkadaş, İBB bünyesindeki çok sayıda şirketin İmamoğlu’nun seçim galibiyetinin ardından bakanlıklara devredilmeye çalışıldığını söyledi ve belediye araçlarının da başka illere hibe edildiğini açıkladı.

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