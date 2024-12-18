İktidar hukuk devletini tanımıyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın CHP’li belediyelere yönelik “silkeleyin’’ talimatını eleştirerek, şunları söyledi:

“Hukuk devletini tanımayan bir iktidarla karşı karşıyayız. Dünden bu yana duymuşsunuzdur. AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın en son bakanına ‘silkeleyelim bunları’ dedi. Ben bunu müthiş bir hukuk tanımazlık olarak görüyorum. Belediyelerimizin hesaplarını el konulması kararları geldi. Bu ne demek? Aslında şöyle söyleniyor: ‘Değil mi ki Cumhuriyet Halk Partisi oy verdiniz, biz bu belediyeleri çalışmayız. Değil mi ki Cumhuriyet Halk Partisi’ni tercih ettiniz. Biz önceki dönemden gelen bizim yaptığımız bütün borçları sizden tahsil ederiz.”

Kars - Anka