İktidar kendi menfaatini önceliyor

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, iktidarın konut kredisi paketini eleştirdi.

Hükümetin konut kredisi paketinin dar ve orta gelirlilere uygun olmadığını belirten Karamollaoğlu, “Fiyatlardaki şişmeyi düşürmek bir yana, daha şimdiden fiyatlar hızlı şekilde yükseldi” değerlendirmesinde bulundu. Karamollaoğlu, “Rantı, betonu ve bir avuç insanın menfaatini önceleyen bu iktidarı, artık ev sahibi olmayı hayal bile edemeyen, kirasını dahi ödeyemeyen milyonlarca insanımızla birlikte değiştireceğiz!” dedi.

Okunma Sayısı: 234

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.