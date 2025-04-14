İktidar sınıfta kaldı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan iktidara, “Yoksulluğu da yolsuzluğu da yasakları da bitiremediniz” diye seslendi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Kütahya 3. Olağan İl Kongresi’nde yaptığı konuşmada, AKP iktidarını eleştirdi.

Erbakan, “Türkiye maalesef bir çifte standartlar ülkesi hâline geldi. Muhalefet belediyelerine gelince ayrı hukuk, iktidar belediyelerine gelince farklı hukuk uygulanıyor. Elbette yolsuzluk usulsüzlük kim yaptıysa araştırılsın, yargılansın, gereken yapılsın. Ancak muhalefetin eline geçen belediyelerde AK Parti dönemine ait usulsüzlükler için yapılan suç duyurularıyla ilgili hiçbir işlem yapılmazken, sadece muhalefet belediyelerinin üzerine giderseniz bu adaletsizlik olur, çifte standart olur. Bir inceleme, bir soruşturma olacaksa, yolsuzlukların üzerine gerçekten gidilecekse bu sadece muhalefet belediyelerini değil, AK Partili belediyeleri de kapsamalıdır. Bir fiil suç ise herkes için suçtur. Değilse de hiç kimse için suç değildir” dedi.

Milletimiz daha da fakirleşti

Ekonomiden adalete, sosyal sorunlardan medya baskısına kadar pek çok başlıkta iktidarın sınıfta kaldığını ifade eden Erbakan, şunları kaydetti: “23 sene önce iktidara gelirken, dış güçlerin rüzgârını arkalarına almış bir şekilde televizyonlara çıktılar, Anadolu’yu dolaştılar. ‘Biz bu ülkede 3 Y ile mücadele ediyoruz’ dediler. ‘Yoksulluk, yolsuzluk ve yasakları ortadan kaldıracağız’ dediler. Milletimiz güvendi, Erbakan hocamızın talebeleri diyerek güvendiler ve bu süslü sözleri de benimseyerek Cumhuriyet tarihinde kimseye nasip olmayan bir desteği AK Partiye verdiler. Peki şu 23 senelik dönemde ne görüyoruz? Yoksulluğa baktığımızda, milletimiz daha da fakirleşti. Şubat ayı itibarıyla Türkiye’de dört kişilik bir aile için açlık sınırı 23 bin 324, yoksulluk sınırı ise 80 bin lira. 22 bin 104 lira alan milyonlarca asgarî ücretli ve en düşük emekli aylığı olan 14 bin 469 lira ile geçinmesi beklenen emekliler de sefalete mahkum edildi.”

Ankara - Anka