İktidarın beceriksizliğinin bir vesikası

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Türkiye’nin yeni yıla zam kâbusu ile girdiğini belirterek, ”AK Parti iktidarı; 20 Aralık akşamı, faizi indiriyorum deyip, aslında faiz arttırarak, küçük yatırımcıyı çarpmıştı. 31 Aralık gecesi de, elektrikten doğal gaza, akaryakıttan köprülere, vergilerden harçlara, iğneden ipliğe kadar yaptığı zamlarla, asgarî ücretlinin aldığı, yüzde 50 zammı da çarptı” dedi.

Partisinin grup toplantısında konuşan Akşener, “Vicdansızca yapılan bu rekor zamlar, iktidarın beceriksizliğinin bir vesikasıdır. Bu iktidarın, bu saatten sonra Türkiye’ye vereceği tek şey; daha çok yoksulluk ve daha çok acıdır” diye konuştu. Ankara - Ahmet Terzi

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