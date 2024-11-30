İktidarın demokrasiyle, hukukla işi yok

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, “Hazreti Ömer’e atfen ‘Helvadan putlar yapardık acıkınca da yerdik’ misali bu iktidarında demokrasiyle hukukla artık işi yok. Tek dertleri var kendi iktidarlarını sürdürmek” dedi.

Uysal, “Sayın Erdoğan için iktidarını sürdürecek bir demokratik iklim kalmadığı, vatandaşta bir karşılığının kalmadığı ortaya çıktı. İktidarda kalmak gibi bir mecburiyeti var. Bunca zaman bulaştıkları hukuksuzluklardan yolsuzluklara ülkeyi sistematik çöküşlerle karşı karşıya bıraktıkları her sahada atmak mecburiyetinde oldukları için bunu yapmak durumundalar” ifadelerini kullandı. Uysal, “Anti demokratik rejimler böyledir; bir yazılı yasaklar vardır bir de yazısız yasaklar vardır. Bu tür sistemin karakteristik özelliği AKP’ye hak olan muhalefete vatandaşın tabiri ile yasaktır. İktidarın çarpık bir anlayışı var! ‘Vatandaşa uzanacak el ancak benim elim olursa kabulümdür’ diyor” dedi. Mehmet Kara - ANKARA

Okunma Sayısı: 219

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.