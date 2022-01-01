İktidarın 'güle güle gitmesi' ile mümkün

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu; yeni yıla girerken doğal gaz, elektrik ve akaryakıta yapılan zamlara, “2022’nin ‘hoş gelmesi’, ancak bu iktidarın ‘güle güle gitmesi’ ile mümkün olacak” tepkisini gösterdi.

Karamollaoğlu, “2021’in son saatlerini doğal gaz, elektrik ve akaryakıta gelen kallavi zam haberleri ile kapattık, yeni yılın ilk gününe de yeni zamlarla uyandık. Bir kez daha anlaşıldı ki; 2022’nin ‘hoş gelmesi’, ancak bu iktidarın ‘güle güle gitmesi’ ile mümkün olacak!”“ dedi.

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