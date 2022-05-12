İktidarın sığınmacı politikası da tutarsız

CHP Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz, TBMM’de basın toplantısı düzenledi.

Çeviköz, “İktidarın Suriyeli sığınmacılar konusunda nasıl bir politika izlediğini biliyor musunuz? Dört defa düşünce değiştirdiler. Bir gün kalkıyoruz; iktidar yetkilileri ‘Suriyeli sığınmacıları göndereceğiz’ diyor. Yatıyoruz, ertesi gün kalkıyoruz; iktidar yetkilileri ‘Suriyeli sığınmacıları göndermeyeceğiz’ diyor. Yani Pazartesi, Çarşamba, Cuma gönderiyorlar; Salı, Perşembe, Cumartesi göndermiyorlar. Pazar günü Suriyeliler, mutlu bir şekilde gönderilip gönderilmeme konusunda herhangi bir huzursuzluk yaşamadan dinleniyorlar” dedi. Ankara - Anka

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