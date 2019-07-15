İmamoğlu: Belediye bütçesinin 3’te 2’sine hakim değiliz

İBB Başkanı İmamoğlu, genel sekreter yardımcılarının da birçok şirketin yönetiminde yer aldıkları hatırlatılarak “O şirketlerde de genel kurul süreci işletiliyor mu?” sorusu üzerine "Suç duyurusunda bulunacağım. Tarihe not düşeceğim" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı İmamoğlu, 15 Temmuz anma törenlerinin ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı.

(Genel sekreter ve yardımcılarının istifa açıklamaların sorulması üzerine) Niçin cuma? Benim konuşmamı mı beklediler yani? Mazbatayı alalı 1 aya yaklaşıyor? Niçin cuma? Kimse milletin aklıyla oynamasın. Bizim burada aradığımız ahlak ve iyi niyet. Ben İBB başkanıyım, 5 milyona yakın oy almış bir insanım. 16 milyonun hesap soracağı kişiyim ben. Dolayısıyla bir ben cuma günü açıklama yapıyorum ve o günün akşamında istifalar ediliyor. Kendisi açıklama yapıyor. Bu işin ahlaki bir tarafı var. İnsanlara biz tebligat gönderiyoruz, bir an önce genel kurulları yapın ki biz kendi ekibimizle kendi kadromuzla sürece hakim olalım.

'NİYE DURUYORLAR ORADA?'

İstanbul’un bütçesinin üçte ikisi iştiraklerde. Bu millet bize hesap soracak. Paramız nasıl kullanılıyor gerçekten İstanbul lehine mi kullanılıyor? Birincisi bu" diyen İmamoğlu, "İkinci biz oradan bilgi alacağız. Bakın biz sağlıklı bilgi alamıyoruz. Kim istifa etti etmedi sağlıklı bilgi alamıyoruz. Siz tamamen iyi niyetli olmayan bir davranışla yönetmeliğin şirketlerin kuruluş yönetmeliğinin verdiği yetki ile 45 günlük sürenin tamamını kullanıyorsunuz. Neredeyse ağustos ayının sonuna doğru genel kurul kararları alıyorsunuz? Niçin? Bir hafta sonraya alın. 10 gün sonraya alın. Yazıktır, günahtır. Neyi kaçırıyorsunuz orada nasıl bir sistem yönetiyorsunuz?

Bu millet İstanbul’un konsolide bütçesinin neredeyse üçte ikisini içinde olduğu iştirakler üzerinden benden hesap soracak. Ben şu anda sürece hakim değilim. Bu kadar net. Onun için bir bize yazı yazmayı bıraksın, ben ahlaka ve iş ahlakına ve de insanlara olan saygısına dönük bir mesaj verdim. Bak ne güzel karşılığını buldu. O akşam 6 üst düzey yönetici istifa etti. Konuşmasak daha kaç hafta duracaktı? Genel kurula kadar duracaktı. İkincisi, tekrar söylüyorum, genel kurulların 45 günün tamamını kullanarak gün belirlenmesinin altında yatan bence iyi niyet olmayan bir davranış. Hala devam diyor.

'Belediye bütçesinin 3’te 2’sine hakim değiliz'

Yaklaşık 20 günümü doldurdum. Hesap sorulacak günlerim tıkır tıkır, işliyor. Halkıma sesleniyorum. Ben hala belediye bütçesinin 3’te 2’sine, çalışanın yüzde 80’ine sahip iştiraklere henüz hakim olamadım. Bu kadar net. Milletimize duyuruyorum. Buna bir irade engel oluyorsa, yanlış yoldadır. Bu millet bizden hesap soracak. Yanlış yoldadır. Dolayısıyla iştiraklerin bir an önce genel kurullarını öne çekmeliler. Bir an önce şirketlere biz kadromuzu atamalıyız. Şeffaf yönetim anlayışımızla beraber, her günün de hesabını vatandaşına veren bir yönetimi İstanbul’a buluşturmalıyız.

'AFİŞE EDECEĞİM, MİLLETE ANLATACAĞIM'

Suç duyurusunda bulunacağım. Hakkımdır, değildir, suç duyurusunda bulunacağım. Tarihe not düşeceğim. Afişe edeceğim, millete anlatacağım. Ben insanlara böyle söz verdim. Şahsımla ilgili değil. Millete ait bir varlığın korunması süreci, millete ait bir varlığın yeni yönetim anlayışıyla buluşma süreci, millete ait bir varlığın hesap verme sürecinin başlaması… Dolayısıyla ben gün gün bu konuları aktaracağım. Suç duyurusunda bulunacağım. Afişe edeceğim. Cuma günü konuştum, cevap verdi. Güzel, bir karşılık buldu. Bu günde sayenizde konuşuyorum. Umarım yarın yine bir karşılık bulur. Bulmadı, konuşmaya devam edeceğim.