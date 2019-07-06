İmamoğlu meclis oturumlarının gün sayısını düşürecek

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediye meclisiyle ilgili olarak "Haftanın 5 günü boyunca oturumların olması, saatlerinin kayması beni mutsuz ediyor. Pazartesi günü tüm meclise söyleyeceğim. İBB gündemini yoğun bir çalışma ile iki günde toparlayabileceğimizi düşünüyorum" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın düzenlediği, İBB CHP Grubu meclis üyelerinin katıldığı çalıştaya katıldı.

İmamoğlu, çalıştay sonrası "Meclis işleyişinde değişiklik olacak mı?" sorusuna, "Haftanın 5 günü boyunca oturumların olması, saatlerinin kayması beni mutsuz ediyor. Pazartesi günü tüm meclise söyleyeceğim. İBB gündemini yoğun bir çalışma ile iki günde toparlayabileceğimizi düşünüyorum. Çok önemli bir şey olur, üçüncü gün olur. Ama iki günü hedeflemek lazım. Günü uzun tutarız. Sabah erken başlarız. Daha verimli olacağını düşünüyorum" yanıtını verdi.

İmamoğlu, İBB CHP Grubu meclis üyeleri ile Kumburgaz'daki bir otelde çalıştay düzenledi. İmamoğlu, basına kapalı gerçekleştirilen çalıştay sonrasında kameraların karşısına geçti.

'MECLİS BU İŞİN NETİCE YERİ'

İmamoğlu'na, "Meclis işleyişinde değişiklik olacak mı" sorusu da yöneltildi. İmamoğlu, bu soruyu da "Haftanın 5 günü boyunca oturumların olması, saatlerinin kayması beni mutsuz ediyor. Bunu meclisteki arkadaşlarımla da konuşacağım. Pazartesi günü tüm meclise söyleyeceğim. İBB gündemini yoğun bir çalışma ile iki günde toparlayabileceğimizi düşünüyorum. Çok önemli bir şey olur, üçüncü gün olur. Ama iki günü hedeflemek lazım. İBB'nin bu toplantısında bu revizyon biraz tartışılabilir. Ağustos ayında meclis tatil. Eylül meclisinde, İBB meclislerinin iki günde maksimum çok önemli bir husus varsa 3'ncü gün eklenebilir. Bitirip, İstanbul'un konularına yoğunlaşmamız gerektiğini düşünüyorum. Zaten komisyonlar ay boyunca çalışıyorlar, uzun uzun toplantılar düzenliyorlar. Meclis bu işin netice yeri. Günü uzun tutarız. Sabah erken başlarız. Daha verimli olacağını düşünüyorum" şeklinde yanıtladı.

'SEÇİM VAATLERİMİZ MECLİS GÜNDEMİNE GELECEK'

İmamoğlu, "Seçim vaatlerinizden meclise getireceğiniz konulara olacak mı?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Var. Ulaşımla ilgili konularımız var. Tabii bir yönüyle bizim olmadığımız dönemde yapılan bazı iş ve işlemleri tetkik ediyoruz. Ama yani bu meclisimizde, yine yoğun adımlar atacağımız ekonomik durumu meclis üyeleriyle paylaşacağımız bir sunum yapacağım. Verimli bir toplantı olacak. 4 yaşa kadar olan, 6-12 yaş grubunu da ücretsiz hale getirilmesi ile ilgili adımlar var. Bunların gündeme gelip, belki komisyon üzerinden tartışmaları yapılıp, hızlıca karara bağlanmasını istiyoruz."