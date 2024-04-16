İmamoğlu: Particilik yapamayız

CHP'nin yerel seçimlerde İBB Meclisi’nde çoğunluğu elde etmesinin ardından ilk meclis toplantısını 15 Nisan’da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu başkanlığında gerçekleştirildi.

Oturumu yönetmek üzere meclis salonuna alkışlarla gelen İmamoğlu, tüm meclis üyelerinin tek tek eline sıkarak kutladı. Medyascope’un haberine göre birlik ve beraberlik mesajı veren İmamoğlu, particilik yapılmaması gerektiğini söyleyerek, “Uzun yıllar, inatla uygulanan yanlış ekonomik politikalar nedeniyle, millet, her geçen gün fakirleşirken, bu milletin evlatları, işsizlik ve gelecek kaygısı nedeniyle kendi ana vatanından umudunu kaybederken, particilik yapma lüksümüz olmaz, olamaz. Geçmişe takılıp kalmadan, siyasetin her koşulda müzakere ve uzlaşı sanatı olduğunu bilerek hareket edeceğiz” dedi. Haber Merkezi

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