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İmamoğlu: Toplumun beklentisi sosyal adalet

05 Eylül 2019, Perşembe 22:53
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yenikapı’da eski dönemden kalma 'ihtiyaç fazlası' kiralık araçlarla ilgili olarak ilk açıklamayı yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediyesi'nin bu yıl 6'ncısını düzenlediği, “Barış ve Sevgi Buluşmaları” bünyesindeki “Çardakaltı Sohbetleri”nin konuğu oldu. İmamoğlu, “Umut ve Ekrem İmamoğlu” konulu etkinlikte yazar, seslendirme sanatçısı ve sunucu Yekta Kopan'ın sorularını cevapladı.

'Herkese fırsat eşitliği vereceğiz'

İmamoğlu, Kopan'ın işsizlik sorusuna, İBB'deki işten çıkarmaları örnek vererek başladı: “Benim dönemimde işten çıkarılan kişiler var. Ve bunlar işsiz insanlardı. Elbette işe girmişlerdi. Şimdi çıkarıldılar. Bu çıkarılanlar, çıkarılmadan sonra bizi, sözüm ona karalamaya çaışıyorlar. ‘İşsizlik var, sen bizi işsiz bıraktın!' Bakın, biz, bir söz daha verdik: Adil olacağız. Ben, 31 Mart'tan sonra 18 gün görevde kaldım. Bir tek kişiyi işe almadım. Benim yanımda ekibim vardı, 40-50 kişi. Bir tartışma vardı, bir tereddüt vardı. Ahlaklı davranmak adına, sürecin netleşmesi adına, YSK'nın kararını beklemek adına, o dönemde 1 kişini bile işe girmesi ile ilgili işlem yapmadım. 6 Mayıs'ta karar açıklanıyor. Haziran 23'e kadar olan bölümde binlerce elaman alınır mı işe? Seçim döneminde, sağda solda gezerken iş ilanı duydunuz mu? Ben duymadım. Bir çağrı duydunuz mu? Ben duymadım. Ne için işe aldı? Hangi koşulla işe aldı? Doğru değil ki. Yanlış.

Ben adil olma sözü verdim. İnsanlara, hele hele o gençlere dedim ki ben, ‘Artık liyakat konuşacak.' Ahlaklı bir süreçle, herkese fırsat eşitliği vereceğiz. Kimse, ‘Benim bu ülkede şansım yok ki kardeşim, ağzımla kuş tutsam beni adam yerine koymaz' demeyecek. Her genç diyecek ki, ‘Ben, çalışırsam olur kardeşim.' Benim ona bunu dedirtmem için adil olmam lazım. Fırsat eşitliği yaratmamız lazım. Bu şehrin imkanlarını bu şehrin insanlarına eşit bir biçimde dağıtmamız lazım. Onun gereğini yaptık. Elbette bunun yanında suç işleyenler de var, o ayrı''.

'Ahbap çavuş ilişkisi bitecek'

İmamoğlu, “İkinci seçimi kazandıktan ve tabloyu gördükten sonra, umutsuzluk değil de kaygı duyduğunuz zamanlar oldu mu” sorusunu, "Bu dönemin bir seferberlik dönemi olduğunu herkese anlatıyorum. Ekonomi, istihdam, kadın, çocuk, gençler, çevrede seferberlik… Hep beraber ayağa kaldıracağız. Çok hızlı bir zamanda olmayacağını biliyorum ama kimse acele etmeyecek. Yaptığımızı da yapamadığımız da anlatacağız. Şeffaflık, bu dönemin en büyük ilacı. Bir sıradanlaşma var. ‘Ya işte, ne olacak canım, 1000 tane araç dizmiş falan filan. Ya işte şov yapıyor falan filan…' Hani diyor ya bir tanesi, ‘Nakit para almadık!' Bu da yeni moda! Kaynağı kim için kullanıyorsun? Bu ahbap – çavuş ilişkisi bitecek.

Toplumun beklentilerini ben biliyorum: Sosyal adalet. Adaleti istemeyen var mı burada? Dolayısıyla sosyal adaleti sağlayacağız. Bu bakımdan sıfır kaygı. Çok inançlıyım. Bana diyorlar ki, ‘6 Mayıs gecesi söylediklerini kim yazdı?' Yüreğimde ne varsa, çıktım onu söyledim. Umudumu da o akşam söyledim. Sadece demokrasi adına üzülmüştüm; onu ifade ettim. Ama umudumu da söyledim, gençliğimi de söyledim, heyecanımı da söyledim, enerjimi de söyledim. Hala öyleyim” şeklinde cevapladı.

Etiketler: İstanbul, Ekrem İmamoğlu, CHP
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