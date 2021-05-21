İmamoğlu ve Yavaş, Erdoğan’a fark attı

Metropoll, her ay düzenli olarak yaptığı Türkiye’nin Nabzı araştırmasının Nisan ayı sonuçlarını yayınladı.

28 ilden 1752 kişiyle yapılan ankette, “Cumhurbaşkanlığı seçiminde adaylar aşağıdaki gibi olursa hangi adaya oy verirsiniz” diye soruldu. Erdoğan ve İmamoğlu’nun aday olduğu senaryoda katılımcıların yüzde 39’u Erdoğan’a, yüzde 50’si ise İmamoğlu’na oy vereceğini söyledi. Mansur Yavaş’ın Erdoğan’ın karşısında çıktığı senaryoda ise, katılımcıların yüzde 49’u Yavaş’a oy verdi. Ankette, Erdoğan’ın rakibi olmaları durumuda katılımcıların yüzde 43’ü İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e, yüzde 40’ı ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na oy vereceğini belirtti.

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