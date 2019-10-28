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28 EKİM 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

İngiltere'de erken seçim oylanacak

28 Ekim 2019, Pazartesi 22:24
Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, İngiltere'nin birlikten ayrılmasını (Brexit) 3 ay daha erteleme kararı aldıklarını açıkladı. İngiltere'de Avam Kamarası bugün Başbakan Boris Johnson'ın 12 Aralık'ta erken seçim yapılması önerisini oylayacak.

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Brexit'in 31 Ocak'a kadar ertelendiğini duyurdu.

Tusk, "27 AB ülkesi İngiltere'nin Brexit'i 31 Ocak 2020'ye dek erteleme talebini kabul etme konusunda anlaştı. Bu kararın yazılı bir şekilde resmileştirilmesi bekleniyor" dedi.

Ancak bu uzatmanın özelliği, esnek olması. İngiltere Parlamentosu, Başbakan Boris Johnson'ın Brüksel ile üzerinde anlaştığı Brexit Anlaşması'nı 31 Ocak'tan önce onaylarsa, İngiltere bu tarihten önce AB'den ayrılabilecek.

27 AB ülkesi ayrıca İngiltere'nin birlikten ayrılma koşullarının gelecekte yeniden müzakere edilmemesini kararlaştırdı.

Son erteleme öncesi, İngiltere'nin Perşembe günü AB'den ayrılması öngörülüyordu.

Avam Kamarası'nda erken seçim oylanacak

Öte yandan İngiltere'de Avam Kamarası bugün Başbakan Boris Johnson'ın 12 Aralık'ta erken seçime gidilmesi önerisini oylayacak.

Boris Johnson Avam Kamarası'nda yaptığı konuşmada, AB Konseyi Başkanı Donald Tusk'a bir mektup gönderdiğini ve Brexit'in 31 Ocak'tan sonra bir kez daha ertelenmemesini istediğini açıkladı.

Johnson, "Brexit'in ertelenmesi seçeneği ortada olduğu sürece, İngiltere Parlamentosu'nun asla bir anlaşmayı onaylamamasından korkuyorum" dedi.

Muhalefet partilerinden İskoçya Ulusal Partisi (SNP) ile Liberal Demokrat Parti ise 9 Aralık'ta seçime gidilmesini öneriyor.

Böylelikle, erken seçime gitmek için 25 işgünü öncesinden parlamento feshedileceğinden, Johnson'ın sunduğu Brexit anlaşmasının yasalaşmasına yeterli zaman kalmayacağını savunuyorlar.

BBC Türkçe

Etiketler: İngiltere, erken seçim, oylama
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