İran Japonya'ya 'koalisyona katılmayın' çağrısı yaptı

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Japonya'ya ABD'nin Hürmüz Boğazı için kurmaya çalıştığı uluslararası koalisyona katılmama çağrısı yaptı.

İran, Japonya'ya ABD'nin Hürmüz Boğazı için kurmaya çalıştığı uluslararası koalisyona katılmama çağrısında bulundu. Japon haber ajansı Kyodo, dün Yokohama kentinde bir araya gelen Japonya Başbakanı Abe Şinzo ile İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif arasındaki görüşmenin içeriğine ilişkin Japon diplomatik kaynaklara dayandırdığı bir haber yayımladı. Buna göre, görüşmede Tahran'ın Hürmüz Boğazı ve çevresinde ABD tarafından oluşturulmaya çalışılan uluslararası koalisyona muhalefetini Abe'ye doğrudan aktaran Zarif, yabancı güçlerin varlığının bölgedeki güvenliği sağlamak yerine istikrarsızlığı artıracağı uyarısında bulunarak, Japonya'ya koalisyona katılmama çağrısı yaptı. AA

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