İstanbul’da 2-3 haftalık kapanma şart

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye’de görülen koronavirüs vak’alarındaki artışın yüzde 50’sinin İstanbul’da yaşandığını söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine bakılarak İstanbul’da 2-3 haftalık kapanmanın şart olduğunu belirten İmamoğlu, “Covid-19 süreci ne yazık ki ülkemizde ve İstanbul’da çok ciddî boyutlara ulaşmıştır. Hiç kimse bu konuda görmezden gelme ya da duymama konumuna gelemez” dedi.

Pandemi sürecinin tek başına maske ve sosyal mesafe ile atlatılacak bir süreç olmadığını ifade eden İmamoğlu, “Her birey sorumluluk içerisinde hayatını değiştirmek mecburiyetinde. Bizim gibi yöneticilerin de doğruları söyleme ve en doğru metotlarla tedbir almayı aksatmama konusunda hareket etme mecburiyeti var” dedi.

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre hasta sayısının yüzde 50’sinin İstanbul’da görüldüğünü hatırlatan İmamoğlu, sözlerine şöyle devam etti: “İstanbul’da gerçekten kontrol dışı bir süreç yaşıyoruz. Görüyoruz ve buradaki herkes farkında ki bu iş Mart, Nisan, Mayıs dönemindeki gibi değil. Çünkü çok yakın çevremizde çember gittikçe daralıyor ve herkesin hastalandığını görüyoruz.”

“Bilim Danışma Kurulu’nu hayata geçirdik”

İBB’nin geçtiğimiz Mart ayından bu yana akılla ve bilimle hareket etme konusunda doğru yönlendirilmek için Bilim Danışma Kurulu’nu kurduğunu hatırlatan İmamoğlu, “Her daim onların ortaya koyduğu fikirleri alarak uygulamalarımıza ekledik. Ben İstanbul adına konuşmak zorundayım. Madem işin yarısı İstanbul’da, madem Dünya Sağlık Örgütü’nün belirlediği hususlarla süreci teminat altına alabiliriz, o zaman benim de bu anlamda bütün doğruları, bütün vatandaşlarımızla ve yetkilileri uyararak paylaşmak zorunluluğum var” dedi.

Bulaşıcı hastalıktan ölenlerin sayısını açıkladı

İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Mezarlıklar Daire Başkanlığı’na ait bulaşıcı hastalık ölüm sayısının 164 olduğunu ve bu sayının en yüksek sayı olduğunu belirtti. İmamoğlu, “Mezarlıklar Daire Başkanlığı’mızın ‘Bulaşıcı Hastalık Ölüm Sayısı’ bugün (14 Kasım 2020) 164 olmuştur. Bu sayı tüm pandemi döneminde bildirilen en yüksek sayıdır. Bulaşıcı hastalıktan vefat eden 164 vatandaşımıza Allah’tan rahmet dilerim. Sayın @drfahrettinkoca tedbir almada gecikiyorsunuz” ifadelerini kullandı.