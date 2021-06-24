İstanbullu demokrasi dersi verdi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul seçimlerinin ikinci yıl dönümünün kutlandığı “23 Haziran Demokrasi Şenliği”ne video konferans ile mesaj gönderdi.

Akşener, “23 Haziran 2019 tarihi İstanbul için bir dönüm noktası oldu. Aynı zamanda 23 Haziran tarihi 150 yıllık demokrasi mücadelemizin taçlandığı günlerden de biri oldu. İstanbullu, iktidarın kanunsuzca oynadığı tüm oyunlara karşı gerçek bir demokrasi dersi verdi ve bir kez daha dedi ki ‘Ben milletim. Söz de karar da benimdir. Hiçbir güç, benim irademe el uzatamaz.’ Ve milletimizin kutlu iradesi demokrasi tarihimizde açılan yarayı 2 ay gibi kısa süre içinde tedavi etti. (…) Yapılan tüm tezviratlara rağmen Türkiye’de demokrasinin hâlâ ayakta olduğunu; millete rağmen kimsenin, hiçbir gücün adım atamayacağını ve karar merciinin seçim sandığı olduğunu bir kez daha gösterdi” şeklinde konuştu.